Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

Porto Alegre é a cidade gaúcha com maior número de infectados Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Aumentou para 306 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (1º) pela Secretaria Estadual da Saúde.

A última ocorrência foi registrada em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Estado. Agora, o município tem cinco casos de Covid-19 confirmados.

Porto Alegre é a cidade gaúcha com maior número de infectados – 190 –, seguida por Bagé, com 15, e Caxias do Sul, com 13.

