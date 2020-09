Geral Austrália salva 25 baleias encalhadas e esforços de resgate continuam

Baleias encalhadas na Tasmânia, ilha ao sul da Austrália. (Foto: Polícia da Tasmânia)

Equipes de resgate libertaram nesta terça-feira (22) cerca de 25 baleias que ficaram isoladas em um banco de areia na remota costa oeste da Tasmânia em um dos piores eventos de encalhe da Austrália, e esperam salvar mais nos próximos dias.

Cientistas do governo disseram que cerca de 90 de um grupo de 270 baleias morreram desde que foram avistadas na segunda-feira (21).

As imagens mostraram um grande número de animais deitados em um amplo banco de areia no porto de Macquarie, cerca de 200 km a noroeste da capital do Estado, Hobart, enquanto outros se debatiam em águas ligeiramente mais profundas.

As equipes de resgate tiveram que entrar na água gelada para prender as baleias, que crescem até 7 metros de comprimento e pode pesar até 3 toneladas, e, em seguida, guiar os animais enquanto os barcos os arrastavam para mais fundo na água.

“Nós decidimos por um método em que colocamos uma tipoia sob a baleia, que é presa a um barco (e) também temos uma tripulação na água”, disse Nic Deka, gerente regional do Serviço de Parques e Vida Selvagem da Tasmânia, em entrevista coletiva.

Mais de 60 pessoas estão envolvidas no esforço de resgate, incluindo pescadores locais e voluntários. Eles usavam roupas de mergulho e trabalhavam em turnos para evitar hipotermia.

Banco de areia

O Ministério do Meio Ambiente do Estado da Tasmânia informou na segunda-feira que os cetáceos ficaram presos em um banco de areia em Macquarie Harbour, uma baía fechada por uma passagem estreita na costa oeste da ilha.

Nic Deka, encarregado da operação de resgate, afirmou que dois grandes grupos desses mamíferos ficaram encalhados nos bancos de areia, separados por cerca de cem metros de distância, no interior da baía.

“Eles estão na água, mas é muito difícil ver quantos desses cetáceos estão mortos ou em qual estado se encontram”, disse Nic Deka.

Mamíferos cetáceos – como as baleias – ficam frequentemente encalhados nas costas da Tasmânia, mas desta vez é especialmente grave porque há muitos animais envolvidos.

Este fenômeno acontece poucos dias depois que uma baleia jubarte desorientada se perdeu em um rio repletos de crocodilos no norte da Austrália. Segundo a rede de notícias ABS, o cetáceo, que passou 17 dias no rio, foi visto em alto mar nas costas de Darwin. As informações são da agência de notícias Reuters e do portal de notícias G1.

