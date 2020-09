Geral Comerciantes paraguaios protestam pela abertura da fronteira com o Brasil

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











No fim de agosto, manifestantes protestaram também na fronteira do Paraguai com o Brasil, em Salto del Guairá. (Foto: Juan Alcaráz/Arquivo Pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Comerciantes paraguaios protestaram na manhã desta terça-feira (22), em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha à sul-mato-grossense Ponta Porã, pela reabertura da fronteira com o Brasil. É que por causa da pandemia, a entrada de estrangeiros no Paraguai está proibida e isso prejudicou a economia do país.

A manifestação foi organizada pelos próprios comerciantes, que convocaram os funcionários a irem até a linha internacional, entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Toda a movimentação foi acompanhada por militares do Exército paraguaio, que reforçam a segurança na fronteira.

Este não é o primeiro protesto realizado por comerciantes paraguaios. No fim de agosto, em Salto del Guairá, na fronteira com o Brasil em Mato Grosso do Sul, uma manifestação reuniu cerca 300 pessoas em uma carreata que percorreu as principais ruas da cidade, vizinha a Mundo Novo (MS).

Os manifestantes alegaram que a reabertura da fronteira era necessária, pois diversos comerciantes estão fechando as portas devido a falta de turistas brasileiros.

Segundo Éver Verón, um dos líderes do movimento, os manifestantes solicitavam agilidade por conta de que um país precisa do outro. “Aqui em Salto del Guairá não tem indústrias para trabalho e nós dependemos muito dos turistas brasileiros. Comerciantes estão quebrando e precisamos reverter essa situação o mais rápido possível”, explicou, à época.

Em junho, houve o primeiro protesto. Uma carreata com cerca de mil pessoas percorreu as principais ruas de Pedo Juan Caballero. Os manifestantes pediram a ampliação da reabertura do comércio e ajuda financeira do governo paraguaio.

A Câmara de Comércio de Pedro Juan Caballero diz que mais de 5 mil pessoas perderam o emprego na região de fronteira com o Brasil, devido à redução no movimento das lojas.

Na segunda-feira (21), o governo do Paraguai aprovou um protocolo de abertura controlada das fronteiras, que deve começar pela Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçú (PR). Mas para os comerciantes, a medida não é suficientes porque o protocolo ainda impõe muitas restrições para a entrada de estrangeiros no país vizinho.

No último dia 15, o Exército paraguaio havia reforçado a segurança na fronteira com o Brasil, depois que, no fim de semana anterior, moradores aproveitaram que havia menos militares na linha internacional, entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, e atravessaram de um país para o outro.

Os militares esticaram arame farpado por um trecho da linha internacional, onde o que havia antes tinha sido cortado, colocaram mais pneus e permaneceram no local. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral