Mundo Áustria determina toque de recolher e fechamento de restaurantes em combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O país adotou um lockdown abrangente e efetivo durante a primeira onda de infecções em março, mas evitou ação similar mesmo com os casos diários subindo Foto: Reprodução O país adotou um lockdown abrangente e efetivo durante a primeira onda de infecções em março, mas evitou ação similar mesmo com os casos diários subindo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Áustria anunciou neste sábado (31) um toque de recolher noturno e o fechamento de cafés, bares e restaurantes para todos os serviços com exceção de pedidos para viagem, uma vez que as infecções por coronavírus se aproximam do que o governo diz ser um nível insustentável para seu sistema de hospitais.

O país adotou um lockdown abrangente e efetivo durante a primeira onda de infecções em março, mas evitou ação similar mesmo com os casos diários subindo. Bares, restaurantes e teatros permaneceram abertos em tentativa de ajudar o crescimento econômico.

As infecções diárias saltaram para mais de 5.600 na sexta-feira (30) – novo recorde para o país. Número próximo aos 6 mil novos casos diários, margem na qual o governo diz que ultrapassará a capacidade dos hospitais.

O chanceler Sebastian Kurz anunciou as medidas em entrevista à imprensa e elas entrarão em vigor a partir de terça-feira (03), durando até o final de novembro. Entre elas está o toque de recolher das 20h às 6h.

As medidas não compõem um lockdown geral, com lojas, indústrias, jardins de infância e escolas primárias permanecendo abertas. Escolas secundárias e universidades adotarão ensino à distância, disse Kurz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo