Polícia É presa autora de tentativa de homicídio contra o prefeito de Palmitinho

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Caetano Albarello está com quadro de saúde estável e passará por tomografia. Foto: Divulgação Caetano Albarello está com quadro de saúde estável e passará por tomografia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil de Palmitinho confirmou que prendeu em flagrante a mulher autora da tentativa de homicídio contra o prefeito palmitinhense, Caetano Albarello, ocorrido na manhã desta segunda-feira (22), no gabinete do prefeito, na cidade de Palmitinho, no Norte do Estado.

Conforme a polícia, a mulher deverá ser encaminhada para um presídio da região. Mais detalhes acerca do fato devem ser comunicados à imprensa na tarde desta segunda-feira.

A agressora teria sido recebida por Albarello no seu gabinete. As causas do ataque estariam relacionadas a uma discordância da mulher quanto a medidas tomadas pela administração municipal em relação ao seu estabelecimento comercial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia