Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2022

Projeto Cais Rooftop irá reformar prédio da década de 1940 Foto: Mateus Raugust/PMPA Projeto Cais Rooftop irá reformar prédio da década de 1940. (Foto: Mateus Raugust / PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito Sebastião Melo autorizou, nesta quarta-feira (19), o enquadramento do projeto do Cais Rooftop, em Porto Alegre, às novas regras para construção no Centro, com base na Lei Complementar 930, de dezembro de 2021.

A legislação institui o Programa de Reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre e viabiliza e fomenta a reabilitação de edificações subutilizadas com a intenção de melhorar a qualidade urbanística da região.

“O Centro é a alma da cidade. E, agora, a transformação começa a sair do papel. Muito importante ver os empreendedores investindo no desenvolvimento da cidade”, afirma o prefeito.

O projeto Cais Rooftop fica na avenida Mauá, esquina com a rua Caldas Júnior. O prédio, construído na década de 1940, será totalmente reformado. Serão oito andares de pequenos apartamentos, todos com frente para a rua, um mercado autônomo no térreo e um restaurante no terraço com vista para o Guaíba e acesso ao público.

A equipe de planejamento da Smamus (Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) trabalha na emissão do parecer de enquadramento. “O projeto, além de ser muito bonito, atende quase que na integralidade os requisitos do programa. Nossa equipe trabalha para viabilizar a aprovação deste projeto ainda em fevereiro. A expectativa é que, a partir dele, ao longo do ano, outros requerimentos também sejam apresentados”, prevê o secretário Germano Bremm.

Conservação

Por se tratar de ações que envolvem tanto a conservação quanto à reabilitação do imóvel, o projeto da edificação atende às exigências da lei, como qualificação das fachadas com frente para a via pública, priorizando o uso de fachadas ativas, uso misto residencial e não residencial nas edificações, requalificação do patrimônio histórico, utilização de cobertura verde do tipo rooftop, com priorização de acesso público e emprego de ações de sustentabilidade na edificação, como utilização de energias renováveis e materiais ecológicos e uso de placas fotovoltaicas.

