A ajuda de R$ 600 foi creditada em conta poupança social digital da Caixa, mas para esse público têm saques e transferências liberados. Para o público do Bolsa Família, a quarta parcela do benefício terminou de ser liberada nesta sexta-feira (31). Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa.

Quem requisitou a liberação emergencial do FGTS também pode ser atendido nas agências, mas o saque só está disponível para nascidos em janeiro. Os aniversariantes de fevereiro poderão acessar o dinheiro fora do app Caixa TEM no dia 8 de agosto.

Quem recebe neste sábado:

7,4 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em fevereiro e março, podem sacar ou fazer transferências:

– aprovados no primeiro lote recebem a quarta parcela;

– aprovados no segundo lote recebem a terceira parcela;

– aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a segunda; e

– novos aprovados vão receber o primeiro pagamento.