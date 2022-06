Porto Alegre Avanço das obras na avenida Tronco altera o trânsito na Zona Sul de Porto Alegre

14 de junho de 2022

A partir das 9h desta quarta-feira (15), na Zona Sul de Porto Alegre, a rua Francisco Massena Vieira será bloqueada para o trânsito de veículos no trecho entre a avenida Moab Caldas e rua Manoel Lobato. O motivo é a nova etapa das obras de duplicação da avenida Tronco.

Todos os desvios já estão sinalizados. Agentes e técnicos da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) prestarão serviços como orientações aos motoristas e o monitoramento do tráfego, a fim de minimizar possíveis transtornos na circulação e realizar ajustes quando necessário. As informações são atualizadas em tempo real no twitter da EPTC.

Serviços de trânsito

A prefeitura alerta para os desvios no tráfego para quem circula no sentido Centro-Bairro a partir das avenidas Carlos Barbosa e Niterói para acessar a rua Sepé Tiaraju. A sequência é a seguinte:

– ingressar na avenida Moab Caldas;

– fazer retorno em frente à rua Abelardo Marques;

– reingressar na avenida Moab Caldas pela pista Bairro-Centro;

– ingressar à direita na rua Gabriel Fialho Camargo;

– ingressar à esquerda na rua Manoel Lobato, até chegar à Sepé Tiaraju.

Para quem trafega no sentido Bairro-Centro pela rua Sepé Tiaraju para acessar as avenidas Carlos Barbosa ou Niterói, o roteiro informado é:

– ingressar na rua Manoel Lobato;

– converter à direita na rua Gabriel Fialho Camargo;

– ingressar à direita na avenida Moab Caldas, até chegar àNiterói ou Carlos Barbosa.

Liberações no tráfego

A avenida Moab Caldas será liberada provisoriamente para o trânsito de veículos, em ambos os sentidos, entre as ruas Francisco Massena Vieira e Sepé Tiaraju.

Ja a rua Banco Inglês será liberada para o trânsito de veículos no trecho entre a avenida Moab Caldas e a rua Nossa Senhora do Brasil.

Transporte público

Anteriormente trafegando pela rua professor Manoel Lobato, as linhas T3, 282 (Cruzeiro do Sul), 2821 (Pereira Passos), 244 (Santa Teresa) e 244.1 (Santa Teresa via Mariano de Matos) serão desviadas para a avenida Moab Caldas, em ambos os sentidos.

As já mencionadas linhas 244 (Santa Teresa) e 244.1 (Santa Teresa via Mariano de Matos) terão, ainda, um desvio adicional no sentido Bairro-Centro.

Para acessar a Moab Caldas, o ônibus precisará ingressar na rua Caixa Econômica Federal, segundo depois pela avenida Cruzeiro do Sul até a avenida Moab Caldas, uma vez que o bloqueio no canteiro central proibirá a conversão à esquerda na avenida Moab Caldas.

