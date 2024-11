Porto Alegre Avanços nos tratamentos das doenças reumáticas são discutidos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2024

Estima-se que essas doenças afetam mais de 15 milhões de brasileiros Foto: Divulgação Estima-se que essas doenças afetam mais de 15 milhões de brasileiros. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A XXIV Jornada Cone Sul e a 50ª Jornada Gaúcha de Reumatologia, promovidas pela Sociedade Brasileira de Reumatologia em conjunto com a Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, discutirão avanços em tratamentos para melhorar a qualidade de vida dos portadores de doenças reumáticas e o diagnóstico precoce das mesmas.

As jornadas ocorrerão de 5 a 7 de dezembro no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Os encontros têm como objetivo atualizar médicos e profissionais de saúde para o diagnóstico precoce das doenças, concentrando esforços, especialmente, entre os que atuam na atenção básica de saúde, bem como propor a troca de conhecimentos entre os especialistas, pesquisadores e acadêmicos para um tratamento multidisciplinar dos pacientes na prática do dia a dia do consultório.

Participam das discussões profissionais do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Multidisciplinares, os eventos são direcionados para reumatologistas, clínicos em geral, dentistas, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, residentes, estudantes de medicina, além de médicos especialistas em disciplinas como ortopedia, infectologia e oftalmologia, entre outros profissionais interessados no tema. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site da SBR.

De acordo com o presidente dos eventos, reumatologista Claiton Brenol, serão abordados temas essenciais voltados para a prática clínica, como ultrassonografia em reumatologia, manejo da dor e tópicos centrais de clínica médica. Essas atividades serão concentradas em cursos pré-jornadas, sendo oportunidades práticas e imediatas de atualização, ampliando as competências dos participantes em diagnósticos e terapias reumatológicas.

“A reumatologia atua com mais de 120 doenças, entre elas autoimunes, muitas classificadas como doenças raras e crônicas, e entender cada vez mais sobre cada uma delas facilita o diagnóstico precoce e garante uma assistência terapêutica mais eficaz ao paciente”, explicou.

Para presidente da SBR, reumatologista José Eduardo Martinez, difundir conhecimento sobre as doenças reumáticas, aproximando cada vez mais os especialistas, os clínicos em geral e outros profissionais de saúde que atuam no primeiro atendimento ao paciente, auxilia no encaminhamento precoce para um tratamento seguro.

“A dor é um dos sintomas mais prevalentes entre os pacientes reumáticos, assim como a rigidez das articulações, mas as doenças podem afetar vários órgãos, consequentemente, evoluindo para quadros graves. Quanto mais cedo o acesso ao atendimento especializado, mais chances de qualidade de vida aos pacientes”, ressaltou.

Existem mais de 120 doenças reumáticas catalogadas, que acometem o aparelho locomotor como ossos, articulações, músculos e cartilagens. Estima-se que essas doenças afetam mais de 15 milhões de brasileiros.

