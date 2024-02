Geral Avião de pequeno porte cai em parque de trailers na Flórida e deixa ao menos três mortos

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O piloto chegou a enviar um pedido de socorro por meio de um rádio antes da queda, relatando uma falha no motor. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um avião de pequeno porte caiu em um parque de trailers residenciais na Flórida, nos Estados Unidos, na noite de quinta-feira (1º). Segundo a Administração Federal da Aviação (FAA, em inglês) do país, três pessoas morreram – o piloto do avião e duas pessoas que estavam no chão. Não havia outros ocupantes no avião além do piloto. Os outros moradores do parque saíram ilesos.

O acidente aconteceu por volta das 19h10min no horário local (21h10min no horário de Brasília) de quinta-feira na cidade de Clearwater, que tem cerca de 117 mil habitantes e fica na costa oeste da Flórida.

Pedido de socorro

Durante uma coletiva de imprensa, o corpo de bombeiros afirmou que o piloto chegou a enviar um pedido de socorro por meio de um rádio antes da queda, relatando uma falha no motor. O avião acabou atingindo várias residências – ao todo, quatro trailers foram destruídos.

“Uma casa móvel não resiste muito, então a aeronave praticamente a demoliu. O fogo consumiu o resto”, disse o chefe dos bombeiros de Clearwater, Scott Ehlers.

Segundo um porta-voz da FAA, o piloto comunicou uma falha no motor momentos antes de cair.

Testemunhas afirmaram que ouviram uma explosão no local. A queda do avião também causou um incêndio com uma grande coluna de fumaça, que foi controlado pelos bombeiros.

Scott Ehlers afirmou que as equipes tentavam controlar os pontos críticos e alcançar os corpos dos que morreram.

Primeiros socorros

Um dos moradores da região, Steven Ascari, que postou o vídeo da cena nas redes sociais, disse que os primeiros socorros chegaram rapidamente e apagaram as chamas em meia hora.

“Ouvimos uma explosão lá fora que abalou todo o apartamento e, sem seguida, vimos uma coluna gigantesca de fumaça”, disse Ascari.

A imprensa norte-americana informou que o avião saiu do Aeroporto Regional de Vero Beach, a 250 km de Clearwater. A decolagem foi feita uma hora antes da queda.

O avião de pequeno porte era um Beechcraft Bonanza V35 monomotor, informou a imprensa local, com base em informações da Administração Federal de Aviação (FAA). O parque se chama Bayside Waters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/aviao-de-pequeno-porte-cai-em-parque-de-trailers-na-florida-e-deixa-ao-menos-tres-mortos/

Avião de pequeno porte cai em parque de trailers na Flórida e deixa ao menos três mortos

2024-02-02