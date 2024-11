Porto Alegre Bairro Cavalhada recebe mutirão de limpeza neste domingo

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Cerca de 16 garis, com o auxílio de seis caminhões e uma retroescavadeira, realizarão o serviço. Foto: Eliomar Coimbra/DMLU/PMPA Cerca de 16 garis, com o auxílio de seis caminhões e uma retroescavadeira, realizarão o serviço. (Foto: Eliomar Coimbra/DMLU/PMPA) Foto: Eliomar Coimbra/DMLU/PMPA

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre fará um mutirão de limpeza neste domingo (3), no Loteamento Cavalhada, localizado no bairro Cavalhada, Zona Sul da cidade. A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, o que gera focos crônicos de lixo. Cerca de 16 garis, com o auxílio de seis caminhões e uma retroescavadeira, realizarão o serviço.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, destaca que, aos domingos, está programado um plantão de limpeza para a remoção de focos em diferentes regiões da cidade. “Dividimos a operação de limpeza em cinco setores. A cada final de semana, uma das regionais identifica um ponto crítico e escala as equipes para atuarem no local. No entanto, precisamos que a população colabore com o trabalho dos garis e mantenha os espaços limpos, descartando corretamente os resíduos.”

O DMLU faz a limpeza dos pontos crônicos da localidade três vezes por semana. Semanalmente, são retiradas cerca de 30 toneladas de resíduos da área. Denúncias sigilosas ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos (foco de lixo) podem ser encaminhadas pelo site 156web.procempa.com.br.

