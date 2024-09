Porto Alegre Bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, recebe limpeza neste domingo

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

A área é alvo constante de descarte irregular de resíduos Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) fará uma limpeza neste domingo (22), na avenida Nossa Senhora Aparecida e no beco Recanto do Chimarrão, localizados no bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre. A área é alvo constante de descarte irregular de resíduos.

Cerca de dez garis, com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras, executarão o serviço no local. As equipes do DMLU removem os focos de lixo crônico da localidade duas vezes por semana. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Denúncias sigilosas ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos (foco de lixo) podem ser encaminhadas pelo site 156web.procempa.com.br.

