Brasil Banco Central faz novo corte na taxa básica de juros e Selic cai para 11,25%

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O mercado financeiro projeta que, dada a forma como a inflação está se comportando, a taxa de juros continue recuando e termine 2024 em 9% ao ano. Foto: Divulgação O mercado financeiro projeta que, dada a forma como a inflação está se comportando, a taxa de juros continue recuando e termine 2024 em 9% ao ano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu pela redução, nesta quarta-feira (31), da taxa Selic, em 0,5 ponto percentual, de 11,75% ao ano para 11,25% ao ano. A decisão foi unânime.

Este foi o quinto corte consecutivo na taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto do ano passado. Em 11,25%, a taxa permanece no menor nível desde março de 2022, quando estava em 10,75% ao ano.

No comunicado divulgado após o encontro, o Comitê voltou a sinalizar que poderá cortar novamente a Selic neste mesmo patamar (0,5 ponto percentual) nos próximos encontros.

“Em se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário”.

O mercado financeiro projeta que, dada a forma como a inflação está se comportando, a taxa de juros continue recuando e termine 2024 em 9% ao ano.

O Copom é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e por oito diretores da autarquia. A reunião desta semana foi a primeira com a nova composição do colegiado.

Dois diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado (Paulo Picchetti e Rodrigo Alves Teixeira) tomaram posse no início de janeiro, após serem aprovados pelo Senado.

A Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo BC para controlar a inflação. A taxa influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

Reuniões em 2024

O Copom costuma se reunir a cada 45 dias para definir o patamar da Selic. Neste ano, o colegiado vai se reunir mais sete vezes:

19 e 20 de março

7 e 8 de maio

18 e 19 de junho

30 e 31 de julho

17 e 18 de setembro

5 e 6 de novembro

10 e 11 de dezembro

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/banco-central-faz-novo-corte-na-taxa-basica-de-juros-e-selic-cai-para-1125/

Banco Central faz novo corte na taxa básica de juros e Selic cai para 11,25%

2024-01-31