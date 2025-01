Economia Banco do Brasil prevê recuperação do agronegócio

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

O Banco do Brasil acredita em melhores resultados do agronegócio brasileiro neste ano. (Foto: EBC)

O Banco do Brasil acredita em melhores resultados do agronegócio brasileiro neste ano. A expectativa de uma safra recorde de grãos e preços mais remuneradores corrobora com o cenário, diz Luiz Gustavo Braz Lage, vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do banco.

“As margens dos produtores devem retornar ao nível histórico, em patamar positivo”, diz o executivo.

No acumulado do ano-safra 2024/25, iniciado em julho, o banco liberou R$ 138 bilhões em financiamentos ao agronegócio, em 380 mil operações. O desempenho supera em 2,5% o de igual período do ciclo anterior. Até o fim da safra, o BB espera desembolsar R$ 260 bilhões. “Com a maior cautela do produtor, o cenário é desafiador, mas mantemos o otimismo.”

– Diversificação da carteira: Na safra atual, o BB reforçou a estratégia de expansão junto aos pequenos e médios produtores de todo o País. “São mais de 200 atividades financiadas em todas as regiões. Queremos ir além do crédito e ser um parceiro do produtor, com seguro, consórcios, assistência”, pontua.

– Capilaridade no atendimento ao agro: Líder em crédito rural no País com 50% do mercado, o BB mira estar mais junto do agricultor pela especialização da rede de agências. Vai ampliar as carteiras especializadas de atendimento ao agro. Serão mais 200 sobre as 1,3 mil atuais. O BB prevê também crescer em convênios com correspondentes bancários, hoje em 4,7 mil.

Recursos

Os recursos do banco abrangem linhas de crédito rural, como custeio, investimento, comercialização e industrialização, além de títulos do agro, como as CPRs, e financiamentos para a cadeia de valor do agronegócio, incluindo capital de giro e exportações.

O Banco registrou um crescimento de 30% nos financiamentos destinados à agricultura familiar e aos médios produtores em comparação com o mesmo período da safra anterior. Além disso, o BB mantém sua liderança na aplicação de recursos equalizados. Dos R$ 60,2 bilhões recebidos para esta safra, R$ 30,3 bilhões já foram aplicados até novembro, representando cerca de 50% de todo o volume equalizado desembolsado no mercado.

Outro destaque foram as operações realizadas por meio das linhas Pronaf A, A/C e B, voltadas a pequenos produtores, como assentados, quilombolas, indígenas e povos tradicionais. Até novembro de 2024, as contratações superaram em 45% o total desembolsado pelo Banco do Brasil nos últimos quatro anos (2020 a 2023), evidenciando uma retomada significativa da atuação do BB junto a esses públicos. (Estadão Conteúdo e Banco do Brasil)

