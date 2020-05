Notas Brasil Bancos pressionam e Ibovespa fecha em queda

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O Ibovespa registrou leve queda nesta terça-feira (26), com o recuo de ações de bancos reduzindo o movimento positivo do índice, que foi sustentado pelo otimismo em mercados internacionais. O índice encerrou em baixa de 0,23%, aos 85.468,91 pontos, depois de chegar a superar 87 mil pontos mais cedo com alta de quase 2%. O volume financeiro somou 29,65 bilhões de reais.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil