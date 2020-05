Notas Brasil Joesley Batista já pode ocupar cargos executivos na J&F

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, liberar o empresário Joesley Batista a ocupar funções executivas nas empresas do grupo J&F, controlador da JBS. O colegiado acompanhou o voto do relator Rogério Schietti, segundo o qual não se justificava manter a proibição — que vigorava desde 2017.

