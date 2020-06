Economia Banrisul oferece crédito a micro e pequenas empresas

19 de junho de 2020

A medida garante capital de giro e estimula a manutenção de empregos

O Banrisul vai disponibilizar uma linha de crédito para fortalecer pequenos negócios, garantindo capital de giro e estimulando a manutenção de empregos.

Operada no âmbito do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), a linha será oferecida para micro e pequenas empresas (com faturamento até R$ 4,8 milhões ao ano) e para MEIs (Micro Empreendedores Individuais).

Instituído pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, o Pronampe tem o objetivo de minimizar os impactos na economia causados pela pandemia do novo coronavírus, bem como incentivar a manutenção de empregos, já que essa é uma das exigências para que a empresa possa contratar o empréstimo.

O Banrisul ainda está em processo de homologação junto ao Fundo de Garantia de Operações e definindo detalhes operacionais. Em breve, serão divulgadas mais informações sobre a linha de crédito.

