O Banrisul obteve lucro líquido de R$ 377,3 milhões no primeiro semestre deste ano. O resultado é 39,7% inferior ao registrado no mesmo período de 2019. O retorno anualizado foi de 9,4% sobre o patrimônio líquido médio.

Os dados foram divulgados pelo presidente do banco gaúcho, Cláudio Coutinho, em entrevista virtual na manhã desta quarta-feira (12).

Segundo Coutinho, o desempenho no período reflete, especialmente, o maior fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito; redução da margem financeira; retração das receitas de tarifas e de serviços; redução das despesas administrativas; menor volume de IR e CSLL, em função da menor base tributária; bem como a alteração de alíquota de contribuição social a partir de março de 2020 com reflexos na contribuição diferida e corrente.

A estratégia de negócios da instituição é reforçar o atendimento ao público de varejo no segmento da pessoa física e ampliar o atendimento às pequenas e médias empresas. O foco de atuação comercial na pessoa física prioriza as linhas de crédito consignado aos servidores públicos ativos e inativos e aposentados do INSS, bem como a ampliação do relacionamento com profissionais liberais, público jovem e clientes Afinidade.

“Somos um banco de varejo, focado na experiência do cliente, com um vasto portfólio, com todos os produtos do sistema financeiro nacional à disposição. Além disso, temos também como grande meta o apoio ao agronegócio do Estado”, salientou o presidente da instituição.

No segmento empresarial, o direcionamento comercial se mantém nas empresas de médio e pequeno porte e microempresas, com a oferta de recursos para capital de giro com garantia real, que abrange produtos e serviços como a aquisição de bens, investimentos em projetos sustentáveis, a antecipação de recebíveis, operações de capital de giro com garantia de recebíveis e cartões e, ainda, o fornecimento de equipamentos da rede de adquirência Vero.

O patrimônio líquido do banco atingiu R$ 8,2 bilhões em junho de 2020, aumento de R$ 696,7 milhões ou 9,3% em 12 meses. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 86,6 bilhões em junho de 2020, crescimento de 9% em relação ao registrado em junho de 2019, ampliação proveniente, especialmente, do crescimento na captação de depósitos.

Os recursos captados e administrados registraram saldo de R$ 75,3 bilhões em junho de 2020, com crescimento de R$ 6 bilhões ou 8,6% em relação ao mesmo mês de 2019.

Crédito

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 36 bilhões em junho, um incremento de R$ 1,7 bilhão ou 5% em 12 meses. O resultado ocorreu em decorrência, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 27,3 bilhões, aumento de R$ 1,2 bilhão ou 4,7% em um ano. De acordo com Coutinho, o nível de provisionamento das carteiras de crédito do banco é um dos maiores do mercado.