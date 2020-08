O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), 62 anos, afirmou nesta quarta-feira (12) que testou positivo para a Covid-19. Ele disse que não apresenta sintomas da doença.

“Hoje, quarta-feira, acabei de receber o meu sexto teste da Covid-19 e este, infelizmente, foi positivo. Eu estou com o coronavírus. Absolutamente assintomático, me sinto bem, vou para a minha casa, vou seguir o protocolo médico, com a orientação do doutor David Uip, infectologista e integrante do comitê de saúde do Estado de São Paulo. De lá, manterei a minha relação com todos os setores do governo de São Paulo, pelo Zoom, pelo celular, por videoconferência e vou seguir o protocolo da saúde”, disse o governador em vídeo postado em sua conta no Twitter.

“Durante os próximos dez dias, eu estarei cumprindo este protocolo. Aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde. Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar, e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos que fazer este enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer a saúde”, completou.

O Estado de São Paulo contabiliza cerca de 26 mil mortes provocadas pelo coronavírus e em torno de 640 mil casos confirmados de Covid-19.