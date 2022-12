Geral Bar na França pede que clientes limpem os pés em camisa de Messi

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo ainda dói bastante nos franceses. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo ainda dói bastante nos franceses. Por isso, um bar no país decidiu inovar numa tentativa de provocação a Messi, craque dos argentinos que marcou dois gols na decisão e foi eleito o melhor jogador do Mundial.

Na porta de entrada do estabelecimento, havia uma placa com a seguinte frase: “Lembre-se de enxugar os pés ao entrar”, dizia o quadro do restaurante.

Messi, vale lembrar, atua pelo Paris Saint Germain, principal clube da França. Após retornar do período de comemorações em Buenos Aires, o jogador se reapresentará ao clube e tentará, junto de Neymar e Mbappé, conquistar o tão sonhado título da Liga dos Campeões pelo time.

Momentos marcantes

O astro Lionel Messi utilizou suas redes sociais para, mais uma vez, se declarar ao título mundial conquistado pela Argentina no último domingo. Agora, o jogador fez agradecimentos aos torcedores pelo apoio e recordou momentos marcantes de sua passagem pela seleção nacional.

O post do craque incluiu uma dedicatória ao ídolo e ex-atleta Diego Armando Maradona, que conquistou a Copa do Mundo em 1986. Messi relembrou também a derrota na “maldita final” do Mundial de 2014, no Brasil, contra a Alemanha.

“Esta Copa que conquistamos é para todos aqueles que não a venceram nos anos anteriores que disputamos. Inclusive em 2014, no Brasil, onde todos mereciam pela forma que lutaram até o final. Trabalharam muito e queriam tanto quanto eu. E nós merecíamos vencer esta maldita final”, escreveu em seu Instagram.

PSG

Em outra frente, Lionel Messi chegou a um acordo verbal com o Paris Saint-Germain para renovar contrato por mais uma temporada, segundo o jornal Le Parisien. O vínculo atual entre as partes se encerraria no meio de 2023. A extensão contratual foi acertada durante a Copa do Mundo em que Messi foi campeão com a Argentina e eleito melhor jogador do torneio.

As negociações estavam se arrastando nos últimos meses entre diretores do PSG e o pai e empresário de Messi. O jogador quer conquistar mais um título da Liga dos Campeões em sua carreira. Na última temporada, o time parisiense caiu nas oitavas de final para o Real Madrid.

O camisa 10 está em Rosário, sua cidade-natal, para ficar com a família e celebrar a conquista. Adversário na final da Copa e artilheiro do torneio, o atacante Kylian Mbappé retornou aos treinamentos do PSG nesta quarta-feira. Mbappé teve apenas dois dias de descanso até se reapresentar ao clube de Paris, de forma discreta, na manhã desta quarta.

O Paris Saint-Germain tem realizado amistosos contra equipes menores e desfalcado de seus principais nomes. A equipe da capital francesa volta a campo no próximo dia 28, contra o Strasbourg, vice-lanterna do Campeonato Francês. O PSG lidera a tabela com 41 pontos, cinco a mais que o Lens. Seu adversário nas oitavas de final da Liga dos Campeões será o Bayern de Munique, em fevereiro. As informações são dos jornais Extra e O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral