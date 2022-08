Futebol Barcelona, PSG, Juventus e outros clubes europeus descumprem Fair Play Financeiro da Uefa e sofrerão punições

A princípio, as multas serão econômicas e serão acordadas com os clubes. (Foto: Reprodução)

Conforme adiantado pelo jornal francês “L’Équipe”, PSG e Olympique de Marselha foram investigados pela Uefa por conta do descumprimento do Fair Play Financeiro da entidade na temporada 2020/21. O britânico “The Times” divulgou que a Uefa prevê punições a, além dos dois franceses, outras oito equipes, entre elas Barcelona, Juventus, Inter de Milão e Roma.

A princípio, as multas serão econômicas e serão acordadas com os clubes. Caso não se chegue a um acordo, serão resolvidos unilateralmente pela Uefa. Barcelona e Juventus não têm uma boa relação com a entidade, após a tentativa de criarem uma “Superliga” junto com o Real Madrid.

Segundo a publicação, também há uma lista de dez clubes em observação pelos dados financeiros da temporada 2021/22, mas estes ainda estão em tempo de apresentar suas contas atualizadas e regularizadas.

A temporada atual é a última sob as regras atuais do Fair Play Financeiro. A partir de 2023, a Uefa introduzirá um novo sistema, limitando os gastos dos clubes a uma determinada porcentagem de sua receita anual em salário de jogadores, transferências e taxas de empresários.

O limite será de 90% em 2023, 80% em 2024 e 70% a partir de 2025. O novo sistema funcionará como na LaLiga: o controle de custos será feito antes do início de cada temporada.

Champions

A Uefa chegou a um acordo sobre os direitos de transmissão nos Estados Unidos para as suas competições de clube com a Paramount Global, dona da rede CBS, no valor de US$ 1,5 bilhão (R$ 7,7 bilhões), por seis anos. A informação foi publicada neste sábado primeiramente pelo site “The Athletic”, e depois confirmada pelo jornal “As”.

Esse acordo significa um aumento de US$ 100 milhões (R$ 517 milhões) por temporada — chegando portanto a US$ 250 milhões — em relação ao contrato anterior com a Paramount e a Univision.

“A Uefa tem sido peça-chave para a Paramount+ desde o nosso lançamento, e estamos animados por ampliar essa parceria de sucesso, mostrando ainda mais futebol do mais alto nível até a temporada 2029/30, construindo um momentum que criamos nos últimos dois anos”, afirmou Sean McManus, presidente da CBS Sports, ao “The Athletic”.

A Uefa não comentou ao site as informações sobre o novo acerto bilionário. O contrato começa na temporada 2024/25 e vai cobrir a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League.

