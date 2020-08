Em setembro de 2000, um garoto argentino de 13 anos e 1,40m chegava ao Barcelona com fama de ser o novo Maradona. Vinte anos depois e trinta centímetros mais alto, ele pode deixar o clube catalão após marcar 634 gols e conquistar 34 títulos.

Eleito seis vezes o melhor do mundo pela FIFA, Messi não se conformou com a goleada de 8 x 2 que o Barça tomou do Bayern de Munique. Ele já comunicou ao novo técnico que hoje se vê mais fora do que dentro do clube que aprendeu a amar.

Propostas não lhe faltam. Ele pode fazer companhia a Neymar e Mbappé no milionário PSG. Se preferir tem a chance de reencontrar Pepe Guardiola no Manchester City. Messi ainda tem a opção de jogar na Inter de Milão.

Se ele não mudar de ideia, será o fim de uma era que rendeu 4 Liga dos Campeões, três Mundiais e 10 títulos no Campeonato Espanhol. Messi e Barcelona viraram sinônimo de futebol arte, de alegria e proporcionaram prazer a quem aprecia o futebol bem jogado. Só o que o pra sempre, sempre acaba.

Messi sem Barcelona é café sem açúcar, é dança sem par. Vai provocar nos catalães o mesmo vazio que a torcida do Santos sentiu quando Pelé foi embora. O incomparável Rei do futebol que durante 18 anos colocou o Santos e o futebol brasileiro em outro patamar.

Para onde

Uma das questões mais repetidas na atualidade se refere a qual será o destino de Lionel Messi em relação a sua permanência ou não no Barcelona para a próxima temporada.

Questionado sobre isso em entrevista para uma das patrocinadoras da Liga dos Campeões da Europa, o jogador marfinense Yayá Toure entende que seu ex-companheiro de Barça, caso decida não atuar mais pelo clube da Catalunha, irá para outra equipe a qual ele defendeu: o Manchester City.

Apesar disso, a ligação de longa data existente do argentino com a entidade e a cidade são elementos que fazem Yayá achar pouco provável a saída de La Pulga.

“Tenho um pouco de dúvidas de que ele vai sair do Barcelona, pra falar a verdade. Ali tudo se reduz a Messi. Se ele for embora, haverá uma brecha enorme. Vai ser complicado que ele faça isso. Pelo que eu sei, ele ama o Barcelona. Ama a cidade, ama o clube, ama aquela filosofia”, disse o atleta.

“Se tiver que deixar o clube, creio que ele viria ao Manchester City. Por que? Porque tem o dinheiro para comprá-lo e são poucos clubes na Premier League que podem se permitir fazê-lo, para ser sincero. Se ele vier ao City, será bom para a instituição porque o restante da Premier League é bastante intensa e dura também. Pela forma que Messi joga, poucos treinadores vão querê-lo porque ele fica em um lado do campo e não gosta de defender muito”, completou.

No caso do próprio atleta africano, após ser especulado para chegar ao Botafogo, ele está treinando nas instalações do Leyton Orient, clube da quarta divisão inglesa, enquanto não anuncia oficialmente sua nova equipe.