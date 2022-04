Esporte Barcelona vence Real Sociedad fora de casa e evita o título antecipado do Real Madrid

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2022

O gol do Barcelona foi marcado por Aubameyang. (Foto: Reprodução)

O Barcelona segue com remotas chances de título no Campeonato Espanhol. A equipe catalã derrotou a Real Sociedad por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), em San Sebastián, e evitou que o rival Real Madrid fosse declarado campeão antecipado neste domingo. O gol foi marcado por Aubameyang, no início da partida, mas quem se destacou foi Ter Stegen, eleito o melhor jogador com boas defesas no segundo tempo.

Contas para o título

O Real Madrid poderia conquistar o título sem entrar em campo neste domingo (24). Para isso, dependia que o Barcelona não vencesse a Real Sociedad nem o Rayo Vallecano. Como o time catalão já derrotou a equipe basca, a definição de LaLiga foi adiada para, pelo menos, o dia 30 de abril. O Barcelona tem 15 pontos e um jogo a menos que os merengues, que precisam somar apenas quatro pontos nas últimas cinco partidas para garantirem a taça.

Real Sociedad para em Ter Stegen

O Barcelona abriu o placar logo no início do jogo, com Aubameyang, mas ficou longe de fazer uma partida convincente. A Real Sociedad assumiu a iniciativa da partida logo depois e pressionou bastante, especialmente no segundo tempo. Entretanto, a pontaria dos atacantes Sorloth e Isak não estava em dia. Eles pararam em grande atuação de Ter Stegen, eleito o melhor jogador da partida com pelo menos três boas defesas.

