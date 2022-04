Esporte Família de Mbappé se reúne no Catar com donos do PSG para tratar de renovação

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2022

“Eu não decidi. Estou calmo. Quero decidir com calma porque não quero errar”, disse Mbappé. (Foto: Reprodução)

Viagem de férias ou de negócios? A presença da família de Mbappé em Doha, capital do Catar, é o novo capítulo da novela sobre o futuro do atacante do Paris Saint-Germain (PSG). De acordo com o jornal “L’Equipe”, há reunião marcada entre Fayza, mãe do craque, e os donos cataris do clube francês para tratar de uma possível renovação de contrato.

Fayza também atua como agente de Mbappé nos tratos com dirigentes. Ela está no Catar acompanhada do irmão mais novo do atacante, Ethan, que joga na base do PSG, mas está aproveitando um período de folga do time sub-17.

O vínculo de Mbappé com o PSG vai até 30 de junho. Apesar do forte interesse do Real Madrid, que mostra otimismo para selar a contratação do atacante, o clube francês ainda não desistiu de manter seu principal jogador.

Dono do PSG, o emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, trata como prioridade máxima manter Mbappé pelo menos até a Copa do Mundo que será realizada no país no fim de 2022. Segundo o “L’Equipe”, a ordem é de que seja feito todo o possível para renovar com o atacante. O presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, também está em Doha para participar das conversas.

Na Espanha, a contratação de Mbappé sempre foi tratada como praticamente certa pela imprensa local. No dia 3 de abril, porém, o atacante falou novamente sobre seu futuro e garantiu que ainda não decidiu seu destino.

“Eu não decidi. Estou calmo. Quero decidir com calma porque não quero errar. Surgiram novos elementos, muitas coisas e novos parâmetros”, disse Mbappé, após a vitória sobre o Lorient.

