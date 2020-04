Brasil Bebê de cinco dias é a vítima fatal mais jovem do coronavírus no Brasil

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

O bebê nasceu prematuro, apresentou insuficiência respiratória e ficou na UTI neonatal Foto: Reprodução O bebê nasceu prematuro, apresentou insuficiência respiratória e ficou na UTI neonatal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um bebê recém-nascido, com cinco dias de vida, diagnosticado com coronavírus, morreu em Natal (RN). A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública nesta quarta-feira (08). O óbito ocorreu na terça (07).

A Covid-19 tende a se desenvolver de forma mais grave em pessoas com idade acima de 60 anos e com outras doenças associadas, como as respiratórias e as cardíacas. No entanto, há pelo menos dois casos de mortes de bebês pela doença no Brasil. Na terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará confirmou o óbito de uma bebê de 3 meses.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Natal, o bebê nasceu prematuro, com 30 semanas de gestação, apresentou insuficiência respiratória e ficou na UTI neonatal. A pasta não informou, no entanto, se a criança já nasceu com o problema respiratório ou se era resultado da Covid-19. Também não foi informado se ele possuía outras doenças associadas.

Quando deu entrada na maternidade, no dia 2 de abril, a mãe apresentava quadro de hipertensão, diabetes, obesidade e síndrome respiratória a esclarecer, segundo a Secretaria Municipal. A mãe fez o exame para detectar o coronavírus e aguarda o resultado. Ela encontra-se em isolamento domiciliar.

A pasta está investigando como se deu a contaminação do recém-nascido. “É um caso que ainda está em investigação. Ainda não se sabe se o contágio foi pós-parto, precisa de um aprofundamento da investigação sobre a contaminação com os parentes”, afirmou a Secretaria Municipal da Saúde de Natal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil