Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Pesquisadores acreditam que o leite materno pode ser muito mais influenciado pelo o que as mães bebem e comem do que se imagina. (Foto: Reprodução)

O consumo de bebidas açucaradas pode ser prejudicial não apenas na idade adulta, mas também para bebês que ainda mamam no peito. É o que aponta um estudo publicado no The American Journal of Clinical Nutrition. Segundo a pesquisa, quando expostos ao leite de mães que consomem bebidas com açúcar, os pequenos ficam mais vulneráveis a desenvolver problemas cognitivos durante um período de até dois anos.

A pesquisa analisou 88 mães que relataram a quantidade de bebidas doces e sucos ingeridos durante o primeiro mês de amamentação. Seus filhos foram avaliados quando completaram 2 anos de idade. Aí veio a surpresa: os pequenos cujas mães relataram comer açúcar mostraram ter um pior desenvolvimento cognitivo.

Segundo os pesquisadores, o açúcar adicionado da dieta da mãe foi passado para o bebê por meio do leite materno e essa exposição acabou interferindo no desenvolvimento cerebral. “A amamentação pode ter muitos benefícios, mas estamos vendo que o leite materno é influenciado pelo que as mães comem e bebem muito mais do que imaginávamos”, diz, em nota, Michael I. Goran, diretor do Programa de Diabetes e Obesidade do Hospital Infantil de Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo ele, uma dieta com quantidades restritas do ingrediente doce pode fazer bem não apenas para as mamães, mas também para seus bebês, inclusive no futuro. “Em última análise, queremos que os bebês recebam nutrição da melhor qualidade”, pontua Paige K. Berger, primeira autora do estudo. “Nossas descobertas podem ser usadas para orientar recomendações nutricionais a mães durante a amamentação e garantir que os bebês recebam os nutrientes adequados para o desenvolvimento cognitivo.

