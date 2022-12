Mundial Benzema é autorizado pelo Real Madrid a ir ao Catar para a final da Copa do Mundo

O jogador, porém, não pretende se juntar aos companheiros de seleção, segundo o jornal espanhol Sport. (Foto: Reprodução)

A ida da seleção francesa à final da Copa do Mundo do Catar, marcada para este domingo (18), contra a Argentina, pode permitir que um atleta que não jogou uma partida sequer neste mundial se junte ao grupo para receber a medalha, de campeão ou de vice. Ele é Karim Benzema, atacante do Real Madrid, dispensado após detecção de lesão às vésperas da competição. No entanto, como ele não foi substituído da lista do técnico Didier Deschamps, poderá receber a premiação normalmente ao lado dos companheiros e já está autorizado pelo clube espanhol a viajar de volta para Doha no fim de semana.

A informação é do jornal Mundo Deportivo que, na quarta-feira, anunciou que a ida ao Catar só depende do atleta, já que tem aval de seu clube. Ainda de acordo com o periódico, a situação após a lesão é melhor, visto que Karim Benzema “já trabalha normalmente” em Madrid.

Segundo o jornal Marca, Benzema foi convidado para acompanhar a final em Doha, junto do presidente Emmanuel Macron.

O jogador, porém, não pretende se juntar aos companheiros de seleção, segundo o jornal espanhol Sport. De acordo com a publicação, a relação entre ele e Deschamps estaria estremecida, o que faz com que o atleta não cogite voltar ao Catar para se juntar à delegação francesa.

Segundo o Sport, outro indício da relação desgastada teria sido a resposta de Deschamps a uma pergunta sobre a hipótese de Benzema ir até o Catar: “Próxima pergunta”, disse o treinador, sem se estender no assunto.

Por conta da relação ruim entre técnico e atacante, a hipótese de Benzema se juntar à delegação é praticamente nula.

Na quarta-feira, o jogador francês comemorou, por meio de sua conta no Instagram, a classificação à final da Copa do Mundo.

A partida diante da Argentina está marcada para domingo, às 12h no Estádio de Lusail. Franceses ou argentinos sairão de campo como tricampeões do mundo.

Há duas semanas, o retorno rápido aos treinos do atacante ao Real alimentou especulações em torno do ambiente que envolvia sua presença na seleção francesa. Segundo o jornal francês “L’ Equipe”, o grupo dos bleus se sentiu mais “livre e relaxado” após a partida de Benzema. Ainda de acordo com a publicação, houve um clima de “antes e depois” da presença do atual vencedor da Bola de Ouro. A noite após sua partida teria sido a primeira “verdadeiramente boa” entre o grupo.

Benzema disputaria a primeira Copa do Mundo após quase seis anos de afastamento da seleção, enquanto lidava com acusações criminais envolvendo um caso de chantagem a um ex-companheiro de equipe nos bleus, Valbuena. As informações são do jornal O Globo.

