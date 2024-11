Política Bets: Supremo forma maioria para manter decisão que proíbe apostas com Bolsa Família

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ministro Luis Fux determinou que governo federal adote medidas para impedir que beneficiários de programas sociais usem o dinheiro que recebem para fazer apostas online Foto: Lyon Santos/MDS (Foto: Lyon Santos/MDS) Foto: Lyon Santos/MDS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria, nesta quinta-feira (14), para manter a decisão do ministro Luiz Fux, que determinou que o governo adote medidas para impedir que beneficiários de programas sociais usem o dinheiro que recebem para fazer apostas online, as bets.

A decisão foi mantida por 10 votos. Acompanharam o entendimento de Fux os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e o presidente da Corte e Luís Roberto Barroso. Ainda falta o voto de Nunes Marques.

Na decisão, Fux também mandou que sejam aplicadas, de maneira imediata, as regras determinadas em uma portaria do Ministério da Fazenda, que veda a publicidade e a propaganda de sites de apostas direcionadas a crianças e adolescentes.

Julgamento no STF

O caso tramita no plenário virtual da Corte, em que não há discussão no plenário físico. Os ministros só depositam os seus votos na plataforma do STF.

A decisão foi tomada no âmbito de uma ação apresentada pela Confederação Nacional do CNC (Comércio de Bens, Serviços e Turismo) contra a Lei das Bets, que regulamentou as apostas online no País.

O partido Solidariedade e a Procuradoria-Geral da República também apresentaram ações questionando e pedindo a derrubada da lei. Diante da complexidade do tema, o ministro marcou duas audiências públicas, que aconteceram nesta semana, para discutir os efeitos das bets.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bets-supremo-forma-maioria-para-manter-decisao-que-proibe-apostas-com-bolsa-familia/

Bets: Supremo forma maioria para manter decisão que proíbe apostas com Bolsa Família

2024-11-14