Porto Alegre Porto Alegre é a quarta cidade do País mais atrativa para investimentos em turismo

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ao longo dos últimos três anos, Porto Alegre modernizou e simplificou o ambiente de negócios Foto: Vinicius Zimmermann/iStock (Foto: Vinicius Zimmermann/iStock) Foto: Vinicius Zimmermann/iStock

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre ocupa o 4° lugar de cidade do Brasil com melhor condição para investimentos em turismo, segundo o Índice de Favorabilidade para o Turismo (IFT-GKS), divulgado recentemente. O estudo levou em conta condições sociais, econômicas e de infraestrutura para receber investimentos no setor. Porto Alegre ficou atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares, o turismo de Porto Alegre é um grande motor do desenvolvimento. “Estamos comprometidos com a captação de grande eventos e em fortalecer os produtos turísticos para solidificar o setor”, destaca.

Ao longo dos últimos três anos, Porto Alegre modernizou e simplificou o ambiente de negócios. A quantidade de atividades econômicas classificadas como de baixo risco e isentas de licenciamento, por exemplo, avançou de 290 para 831.

Para a secretária, todos esses esforços foram fundamentais para colocar o município na rota do desenvolvimento econômico e atração de investimento. “Demos maior competitividade ao município e geramos mais empregos e renda para a população”, completa.

Em 2022, o município ocupou o 1º lugar no ranking de competitividade do Ministério da Economia. Hoje, é a 2º capital e a 4ª cidade no ranking de competitividade do CLP (Centro de Liderança Pública) e a 6º melhor cidade para empreender segundo o Índice de Cidades Empreendedoras da Endeavor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-e-a-quarta-cidade-do-pais-mais-atrativa-para-investimentos-em-turismo/

Porto Alegre é a quarta cidade do País mais atrativa para investimentos em turismo

2024-11-14