Brasil Bilionária foi vítima do golpe da conta falsa no WhatsApp, em que pedia dinheiro

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Luiza Trajano: "Estão se passando por mim e pedindo dinheiro". (Foto: Divulgação)

Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza e de uma fortuna de mais de R$ 6 bilhões, divulgou nas redes sociais nesta semana que estão se passando por ela para pedir dinheiro no WhatsApp. O golpe de clonagem do WhatsApp, que tem se tornado bastante comum, usa a foto da vítima com um número diferente para mandar mensagens para conhecidos solicitando transferências.

No Instagram, a empresária Luiza Trajano alertou que golpistas estão utilizando a sua foto para aplicar golpes. “Pegaram uma foto minha e estão se passando por mim no WhatsApp, pedindo dinheiro. Por favor, não mandem e não cliquem em nada. É fraude”, diz a publicação da presidente do conselho de administração da rede de lojas Magazine Luiza.

O golpista costuma tentar se passar pela vítima ao dizer que trocou de número e pede para os contatos o adicionarem em suas agendas. A partir daí, começa a pedir dinheiro com desculpas como dificuldade para usar o aplicativo do banco para pagar uma conta que está para vencer.

Clonagem do WhatsApp

Para evitar este tipo de golpe, é importante deixar a foto de perfil visível apenas para os seus contatos. Isso porque o criminoso copia a sua imagem e utiliza um outro número para pedir que as pessoas transfiram dinheiro para ele.

Essa medida impede que um desconhecido comece uma conversa com você apenas para conseguir sua foto de perfil – considere também restringir quem pode ver sua foto em outras redes sociais.

Veja como mudar essa opção:

– Abra o menu do WhatsApp (o ícone de três pontinhos na tela inicial);

– Clique em Configurações;

– Selecione a opção Conta;

– Acesse Privacidade;

– Clique em Foto de Perfil e, em seguida, escolha Meus Contatos.

Será que é golpe?

Para entender se o número que está te mandando mensagem é realmente quem diz ser, existem alguns cuidados:

– desconfie de mensagens atípicas;

– desconfie se alguém com sua foto enviar uma mensagem por um número desconhecido;

– se uma pessoa pediu dinheiro pelo aplicativo, use o número dela que você salvou na lista de contatos para verificar se a transferência realmente é necessária.

Em caso de conta clonada, existem duas coisas possíveis de fazer se isso acontecer: alertar os seus contatos sobre o golpe e denunciar a conta fraudulenta. É possível denunciar um contato segurando uma mensagem do chat com ele, para exibir o menu de opções. Com isso, você poderá denunciar o usuário e também bloquear ele na notificação de confirmação exibida.

