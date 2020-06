Celebridades Blue Ivy vence premiação por música em parceria com sua mãe, Beyoncé

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Garotinha, de apenas 8 anos de idade, ganhou seu BET Awards pela canção "Brown Skin Girl" com a cantora e Wizkid Foto: Reprodução Garotinha, de apenas 8 anos de idade, ganhou seu BET Awards pela canção "Brown Skin Girl" com a cantora e Wizkid. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Blue Ivy tem apenas oito anos de idade, mas já possui premiações no universo da música em sua estante. A garotinha foi a grande vencedora do BET Awards, que aconteceu neste domingo (28) por Brown Skin Girl, canção em que aparece com a mãe, Beyoncé, e Wizkid.

A música em questão faz parte do álbum The Lion King: The Gift Album, de Beyoncé. No clipe, ela aparece em imagens de arquivo com a mãe, desde o nascimento até seus dias atuais. Blue chega a cantar em momentos da música, também.

Beyoncé e Blue derrotaram, com Brown Skin Girl, outros grandes nomes artísticos, como Alicia Keys, com Underdog; Ciara, Lupita Nyong’o, Estear Dean, City Girls e LaLa com Melanin; Layton Greene com I Choose; Lizzo e Missy Elliot com Tempo; e Rapsody e PJ Morton com Afeni.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades