6 de junho de 2024

Foto: Mateo Villalba/Quality Sport Images

A revista France Football e a Uefa anunciaram, nesta quinta-feira (6), a data e o local em que acontecerá a noite de premiação da Bola de Ouro 2024. O evento está marcado para o dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Na edição deste ano, a tradicional revista francesa se juntará à entidade que comanda o futebol europeu para a entrega dos prêmios.

O atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, deve ser um dos concorrentes ao prêmio de melhor jogador da temporada 2023/24. Seu companheiro de time Jude Bellingham também é um dos favoritos para conquistar o troféu.

Em 2023, a Bola de Ouro foi entregue ao argentino Lionel Messi, do Inter Miami. Na ocasião, o troféu foi o oitavo conquistado por Messi em sua carreira.

Entre as mulheres, a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi a laureada com a Bola de Ouro. Em 2023, a meio-campista do Barça conquistou o título da Copa do Mundo de Futebol Feminino com a Seleção da Espanha.

Bola de Ouro 2024: France Football e Uefa anunciam data da premiação

2024-06-06