Mundo Bolada de R$ 6,8 bilhões sai para um único bilhete em loteria nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foram 29 sorteios consecutivos sem um vencedor. Foto: Reprodução Foram 29 sorteios consecutivos sem um vencedor. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um único bilhete comprado em um subúrbio de Chicago superou as probabilidades e ganhou o sorteio de US$ 1,337 bilhão (aproximadamente R$ 7 bilhões) da Mega Millions.

De acordo com o site da lotérica, havia um bilhete ganhador da bolada no sorteio de sexta-feira (29) à noite, e foi comprado em um posto de gasolina e loja de conveniência Speedway em Des Plaines.

Os números vencedores foram: 13, 36, 45, 57 e 67, Mega Ball: 14.

O jackpot foi o terceiro maior prêmio de loteria do país. Ele cresceu tanto porque ninguém acertou os seis números selecionados do jogo desde 15 de abril. São 29 sorteios consecutivos sem um vencedor.

Autoridades da loteria estimaram o ganho em US$ 1,28 bilhão, mas revisaram o número para US$ 1,337 bilhão no sábado. Contando com os descontos de impostos e tributos, o valor bruto estimado para o vencedor é de US$ 780,5 milhões (aproximadamente R$ 4 bilhões).

Segundo a Mega Millions, as chances de ganhar o jackpot são de 1 em 302,5 milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo