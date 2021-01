Rio Grande do Sul Boletim de balneabilidade indica aumento de pontos próprios para banho no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Dos 90 pontos monitorados, oito estão impróprios para banho

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou o quarto boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2020/2021. O resultado das análises apontou queda no número de pontos impróprios para banho no litoral gaúcho em relação ao levantamento anterior.

Dos 90 pontos monitorados, oito estão impróprios. Os locais em que o banho não é recomendado são:

Pedro Osório – Balneário no Rio Piratini

Pelotas – Balneário Santo Antônio – Av. Rio Grande do sul

Pelotas – Balneário Santo Antônio – Restaurante

Pelotas – Balneário dos Prazeres, em frente à estátua de Iemanjá

Pelotas – Totó

Santa Maria – Balneário Passo Verde – Rio Vacacaí

Santiago – Balneário Distrito Ernesto Alves – Rio Ibicuí

Tapes – Balneário Rebelo – Laguna dos Patos

Os técnicos do Departamento de Qualidade Ambiental da Fepam alertam que os veranistas procurem sempre locais que apresentam condição da água própria para o banho para evitar riscos à saúde. Outra orientação é não se banhar 24 horas após chuvas intensas, já que pode ocorrer carregamento de esgotos e resíduos para os cursos d’água, ocasionando picos de contaminação. Também é importante não tomar banho em canais pluviais, córregos ou rios que afluem nas praias, pois podem estar contaminados com esgoto doméstico.

Confira aqui a tabela completa com todos os locais de coleta.

