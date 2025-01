Economia Boletim de Conjuntura projeta expansão da economia gaúcha neste ano

30 de janeiro de 2025

Análise aponta para a evolução positiva do comércio após as enchentes de maio

A economia do Rio Grande do Sul mostrou resiliência após os eventos meteorológicos extremos que atingiram o Estado em maio de 2024. Apesar da queda de 0,3% do PIB (Produto Interno Bruto) no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, a indústria e os serviços cresceram 1,1% e 2,3%, respectivamente.

Na indústria, as atividades que apresentaram queda (eletricidade e gás e construção) foram compensadas pelos aumentos na indústria extrativa mineral e, principalmente, na indústria de transformação. Nos serviços, houve expansão em todas as atividades.

A queda do PIB pode ser justificada pelo recuo de 30,6% na agropecuária, típico para o período em anos de recuperação de safra, mas as perspectivas para o setor em 2025 são positivas. A previsão é de aumento da produção agrícola, em especial arroz, milho e soja, culturas afetadas pelas enchentes em 2024.

A análise consta no Boletim de Conjuntura de janeiro, produzido pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. O relatório, divulgado nesta quinta-feira (30), é de autoria dos pesquisadores Martinho Lazzari, Tomás Torezani e Liderau Marques Junior.

“As boas perspectivas para a economia gaúcha em 2025 são sustentadas pelo esperado crescimento da agropecuária e pelos investimentos públicos e privados. Os investimentos em obras de reconstrução e proteção contra as cheias também devem contribuir significativamente”, explicou Torezani.

A análise aponta também para a evolução positiva do comércio após as enchentes, impulsionada pelos bens de reposição, como móveis, eletrodomésticos e materiais de construção. Quanto à produção industrial, espera-se que a fabricação de máquinas e equipamentos deixe de impactar negativamente o setor em 2025. O setor de serviços, por sua vez, deve continuar em expansão, impactado pela reabertura do aeroporto Salgado Filho, retomada do turismo e manutenção dos bons resultados do mercado de trabalho.

Pontos de atenção

O Boletim de Conjuntura apresenta três fatores de risco para a economia gaúcha em 2025. O primeiro é a confirmação do fenômeno La Niña, que pode afetar as culturas de verão na agricultura. O segundo é a incerteza sobre o desempenho da economia brasileira, influenciada pela alta das taxas de juros. O terceiro fator de risco é a crescente incerteza relacionada à economia internacional.

