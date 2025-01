Rio Grande do Sul Mais de 500 novos servidores penitenciários são nomeados no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Foto: Rafa Marin/Arquivo Susepe

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nomeou 504 novos servidores penitenciários. São 435 agentes penitenciários e 69 agentes penitenciários administrativos. As nomeações foram publicadas na quarta-feira (29) no Diário Oficial do Estado.

Segundo o governo, desde 2019, já foram chamados 3.991 aprovados em concursos públicos para integrarem os quadros da Polícia Penal gaúcha. A atual nomeação é fruto da aprovação da ampliação emergencial do quadro de vagas na instituição, ocorrida no ano passado na Assembleia Legislativa. Além disso, outras vagas nas classes iniciais foram proporcionadas a partir de duas promoções para os atuais servidores, realizadas nas últimas semanas.

O governador Eduardo Leite salientou a importância da reposição de servidores para a Polícia Penal. “O fortalecimento do sistema prisional é decisivo para a segurança pública. Com os investimentos robustos que estamos fazendo nas estruturas e unidades e com mais servidores, garantimos melhorias na gestão das casas prisionais e condições adequadas para que cumpram seu papel”, afirmou.

“O governo do Estado tem investido no sistema prisional, tanto no que se refere a novas obras, equipamentos e também na ampliação do quadro de servidores, demonstrando o empenho em fortalecer cada vez mais a Polícia Penal”, disse o titular da Secretaria Estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana.

