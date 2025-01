Economia Mais de 1,6 milhão de empregos com carteira assinada foram abertos no Brasil em 2024

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) Foto: Agência Brasil Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). (Foto: ABr) Foto: Agência Brasil

A economia brasileira gerou 1,69 milhão de empregos com carteira assinada em 2024, informou nesta quinta-feira (30) o Ministério do Trabalho. Ao todo, segundo o governo federal, no ano passado foram registradas 25,57 milhões de contratações e 23,87 milhões de demissões no País.

Segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), os números revelam um aumento de 16,5% na criação de empregos formais em relação a 2023, quando foram gerados 1,45 milhão de postos de trabalho.

Com isso, após dois anos de desaceleração, a criação de empregos com carteira assinada voltou a ganhar velocidade em 2024 no Brasil.

Analisando somente dezembro, as demissões superaram as contratações em 535,54 mil vagas formais. Esse foi o mês de dezembro com mais desligamentos desde 2020. Normalmente, há demissões no último mês de cada ano por causa da sazonalidade do comércio.

No final de 2024, conforme os dados do Caged, o Brasil tinha saldo de 47,21 milhões de empregos com carteira assinada. O resultado representa alta na comparação com dezembro do ano anterior (45,51 milhões).

Por Estados, os que mais criaram vagas no ano passado foram: São Paulo (+459.371), Rio de Janeiro (+145.240), Minas Gerais (+139.503), Paraná (+128.012) e Santa Catarina (+106.392).

Salário médio

O governo federal também informou que o salário médio real de admissão foi de R$ 2.162,32 em dezembro do ano passado, o que representa uma pequena queda em relação a novembro (R$ 2.163,22). Já na comparação com dezembro de 2023 (R$ 2,128,90), houve aumento no salário médio de admissão.

