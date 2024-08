Geral Bolsa bate recorde histórico e fecha pela primeira vez aos 135 mil pontos; dólar cai a R$ 5,41

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

A bolsa zerou as perdas que tinha acumulado no ano e agora registra alta de 1,19%. (Foto: Divulgação/B3)

O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta nessa segunda-feira (19) e bateu seu recorde de pontos no fechamento do pregão, aos 135.778 pontos. Já o dólar encerrou o dia em queda de 1,03%, cotado a R$ 5,4114.

O Ibovespa também chegou à máxima de pontuação que ocorre ainda durante o pregão, quando atingiu os 136.179 pontos. Assim, a bolsa zerou as perdas que tinha acumulado no ano e agora registra alta de 1,19%.

A semana começa com os agentes do mercado financeiro de olho nos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) divulga a ata de sua última reunião, que pode dar pistas sobre a trajetória que as taxas de juros do país podem seguir nos próximos meses.

Na sexta, os investidores estarão atentos ao discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, no Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole. Lá, ele deve compartilhar uma visão mais detalhada que o Fed tem sobre a situação da economia dos EUA, que também influencia na decisão de juros prevista para setembro.

O BC americano tem dado a entender que pretende começar a baixar os juros do país na próxima reunião, o que favorece as empresas e melhora as cotações na bolsa de valores.

Enquanto o mercado aguarda os novos dados da economia americana, o momento é de otimismo e o dólar vive um dia de desvalorização no mundo inteiro. No Brasil, a moeda americana fechou em queda, aos R$ 5,41 – menor nível desde 24 de junho (R$ 5,3909).

Na agenda interna, repercutiu bem no mercado financeiro a fala de Gabriel Galípolo, diretor do Banco Central do Brasil e nome mais cotado para a presidência da instituição, em que ele reforça o compromisso da diretoria em trazer a inflação brasileira para a meta.

Ibovespa

O Ibovespa teve alta de 1,36%, aos 135.778 pontos. Na máxima, chegou aos 136.179 pontos. Com o resultado, o índice acumulou: alta de 1,36% na semana; avanço de 6,37% no mês; e perdas de 1,19% no ano. Na sexta, o índice havia fechado em baixa de 0,15%, aos 133.953 pontos.

Dólar

O dólar fechou em queda de 1,03%, cotado a R$ 5,4114. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,3769. Com o resultado, acumulou: queda de 1,03% na semana; recuo de 4,29% no mês; e alta de 11,52% no ano. Na última sexta-feira (16), a moeda americana havia registrado queda de 0,28%, cotada em R$ 5,4678. As informações são do portal de notícias G1.

