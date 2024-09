Geral Bolsonaro ataca o governador Ronaldo Caiado ao discursar durante comício em Goiânia

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Em Goiânia, Bolsonaro não cita Ronaldo Caiado nominalmente, mas fala em “governador covarde”. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou de “covarde” o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), durante comício realizado na terça-feira em Goiânia (GO). O chefe do Executivo do estado e o ex-presidente apoiam nomes diferentes na disputa à prefeitura da capital: o primeiro forjou a candidatura do empresário e ex-deputado Sandro Mabel, enquanto o segundo apoia o deputado estadual Fred Rodrigues, apadrinhado do deputado federal Gustavo Gayer.

Durante o comício, realizado em um bairro nobre da cidade, Bolsonaro não citou nominalmente Caiado, mas retomou a crise entre ambos durante a pandemia da covid-19, em 2020. À época, Caiado chegou a romper com o então aliado devido as medidas para conter a disseminação do coronavírus, adotada por governadores estaduais logo no início da crise sanitária. O ex-presidente usou o discurso comum durante seu governo, com críticas a vacina.

“Nós na pandemia, fizemos o que tinha que ser feito. Fui contra governadores que falavam ‘fiquem em casa, a economia a gente vê depois’. Governador covarde! Governador covarde! O vírus ia pegar todo mundo, não tinha como fugir do vírus”, declarou Bolsonaro no comício, ao lado de Gayer, do candidato à prefeitura e seu vice.

Ainda em seu discurso, o ex-presidente afirmou que a única candidatura de direita na capital era a de Fred Rodrigues. Apesar de muita negociação na pré-campanha, o governador goiano optou por lançar um nome do União Brasil à prefeitura da capital, desagradando o PL de Bolsonaro, que queria lançar Gayer. O parlamentar havia se tornado empecilho para qualquer aliança nas eleições deste ano.

Caiado filiou o presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), o ex-deputado Sandro Mabel. O empresário ficou dez anos fora da política, mas divide o primeiro lugar nas pesquisas com a deputada petista Adriana Acorsi. Mabel também é da família fundadora da empresa de rosquinhas e biscoitos Mabel, vendida em 2011 para a PepsiCo, citada por Bolsonaro no ataque ao candidato:

“O candidato da bolachinha e da rosquinha tem vídeo dele elogiando Dilma Rousseff, dizendo que ela foi uma boa gestora. 2014, 2015, sem crise nenhuma no Brasil. Essa presidente conseguiu a proeza de desempregar 13 milhões de pessoas no Brasil. Essa presidente que o da rosquinha disse que foi uma boa presidente, conseguiu entregar a Petrobras para o Temer com uma dívida de 180 milhões de dólares”, discursou.

O ataque do ex-presidente ao antigo aliado coincide em um momento que o governador busca se cacifar para a disputa ao Planalto em 2026. Diante da inelegibilidade de Bolsonaro no próximo pleito, o União já trata Caiado como pré-candidato. E o chefe do Executivo goiano busca atrair tanto o eleitor bolsonarista, quanto um voto mais moderado de centro-direita. As informações são do jornal O Globo.

2024-09-25