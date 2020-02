Economia Bolsonaro cobra crescimento mínimo de 2% da economia brasileira neste ano

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes Foto: Marcos Corrêa/PR O presidente da República Jair Bolsonaro, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O ministro da Economia, Paulo Guedes, está sendo cobrado por resultados pelo presidente Jair Bolsonaro. Guedes tem sido pressionado, desde o início deste ano, a mostrar os seus feitos na área econômica.

Diante de um pessimismo com a redução da projeção do PIB (Produto Interno Bruto), o presidente reforçou a Guedes a necessidade de que, neste ano, a economia brasileira cresça, no mínimo, 2%.

Segundo assessores presidenciais, Bolsonaro fez o pedido a Guedes em uma reunião nesta semana. Como resposta, o ministro afirmou que será possível atingir, ou até superar, esse percentual.

Desde o início do ano, em conversas reservadas, Bolsonaro tem demonstrado preocupação com um crescimento fraco e com os indicadores econômicos neste ano. O presidente tem ainda repetido que é a principal missão de Guedes garantir um patamar que sinalize que será possível terminar o mandato com uma recuperação sólida da economia brasileira.

