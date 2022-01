Política Bolsonaro comemora redução de 80% das multas no campo

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

"Paramos de ter problemas com a questão ambiental", declarou Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta que o agronegócio parou de ter “grandes problemas com a questão ambiental”. Em discurso durante a abertura do Circuito Agro, do Banco do Brasil, Bolsonaro celebrou principalmente a redução no número de multas aplicadas a propriedades rurais que, de acordo com o presidente, foi de 80%.

“Paramos de ter grandes problemas com a questão ambiental, especialmente no tocante à multa. Tem que existir? Tem. Mas conversamos e nós reduzimos em mais de 80% as multagens no campo”, disse Bolsonaro.

O presidente celebrou ainda dois nomes de seu governo que, segundo ele, teriam sido essenciais para essa mudança: a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Salles deixou o cargo em meio a acusações sobre o aumento do desmatamento na Amazônia e uma investigação na Polícia Federal sobre sua relação com madeireiros.

“Escolhemos uma excelente pessoa, que na verdade foi uma sugestão do Parlamento, a ministra Tereza Cristina. Uma pessoa simplesmente fantástica, que encarna todo o sentimento do homem do campo, bem como o ministro Salles, do Meio Ambiente.”

Segundo Bolsonaro, a redução das multas foi um avanço para o setor. Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, do Imazon, apontam que a Amazônia Legal perdeu 10.222 km² de floresta entre janeiro e novembro de 2021. Esse é o maior acumulado dos últimos 10 anos para o período.

Apenas no mês de novembro foram 480 km² desmatados na região, a segunda pior taxa para o mês em dez anos. Mais do metade do desmatamento mensal, 54% está concentrada em uma categoria chamada pelo Imazon de “áreas privadas ou terras públicas sob diversos estágios de posse”, que compreendem: terras públicas não destinadas; terras públicas inscritas no Cadastro Ambiental Rural (CAR); imóveis privados cadastrados no Incra.

De acordo com o presidente, a política foi adotada após um direcionamento para que se fosse realizada, inicialmente, uma advertência. Bolsonaro celebrou ainda a regularização de terras, a flexibilização do porte de armas dentro das propriedades rurais e a diminuição das invasões do Movimento dos Sem Terra.

“Obviamente quem vai fazer uma inspeção ou dar uma incerta no campo, tudo bem, é um direito, apurar uma denúncia. Mas o primeiro momento é advertir, é dialogar, e no segundo momento a multagem”, afirmou.

