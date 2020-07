Política Bolsonaro confirma resultado positivo de novo teste para detectar o coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

O presidente deve fazer um terceiro exame nos próximos dias Foto: Isac Nóbrega/PR O presidente deve fazer um terceiro exame nos próximos dias. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, nesta quarta-feira (15), que o seu novo teste para detectar a Covid-19 deu resultado positivo para a doença causada pelo novo coronavírus.

Bolsonaro contou que o resultado saiu na noite de terça-feira (14). O presidente fez o exame RT-PCR, que utiliza um cotonete longo inserido pelo nariz para a coleta de material.

Bolsonaro disse que está bem e que não tem febre desde o dia 6 deste mês. Segundo o presidente, a sua taxa de saturação de oxigênio está em 98%. Ele contou também não estar sentindo falta de ar nem falta de paladar. O presidente relatou ainda que passou por exames de sangue e de coração, e que estes também apresentaram resultados normais.

Bolsonaro afirmou que continua fazendo uso da hidroxicloroquina e de azitromicina. O presidente teve um primeiro diagnóstico confirmado para a Covid-19 no dia 7. Desde então, está em isolamento no Palácio da Alvorada, sua residência oficial. Bolsonaro tem mantido a rotina de reuniões com ministros por meio de videoconferência.

O presidente deve fazer um terceiro exame nos próximos dias para verificar se ainda está com o coronavírus e se já pode retomar suas atividades normalmente.

