Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

A informação foi divulgada pela família do político e confirmada pela prefeitura (Foto: Reprodução)

O prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias, o Russinho (MDB), testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (15) pela família do político e confirmada pela prefeitura.

Russinho, 65 anos, passa bem e deve ficar em casa por alguns dias. Ele não se licenciará do cargo. Por telefone, o prefeito disse que seguirá todas as recomendações médicas e só retornará para as atividades externas com a certeza de estar curado e de que não transmitirá a doença para ninguém. “Isso em respeito à vida de todos”, afirmou

O prefeito, que seguirá trabalhando na sua residência, pediu que todos os viamonenses “se cuidem, que preservem o cuidado com o próximo e com a vida”.

