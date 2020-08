Bolsonaro reafirmou que vai manter o auxílio emergencial até dezembro – ainda sem valor definido –, mas destacou que o País precisa voltar a produzir.

“Ou o Brasil começa a produzir, fazer o plano que interessa a todos nós, que é o emprego, o melhor plano social que existe, ou estamos fadados ao insucesso”, disse.

Religamento de forno

O presidente participou da retomada das operações do forno 1 da siderúrgica Usiminas em Ipatinga. O equipamento é um dos três operados pela empresa na cidade e estava parado desde abril por causa da pandemia do coronavírus.

No evento, acompanhado por ministros e mais de 300 trabalhadores, Bolsonaro destacou a necessidade da participação do povo na retomada econômica do País.

“Não posso fazer milagre e conto com cada um dos brasileiros para que possam fazer o melhor de si para tirar o Brasil da situação difícil que se encontra, que não é de hoje. Precisamos gerar emprego, trabalhar, e que cada um, na medida do possível, busque seu sustento com o suor do próprio rosto”, afirmou.