Política Bolsonaro diz que Jô Soares deixou para o Brasil um “exemplo de postura, elegância e bom humor”

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Bolsonaro foi entrevistado no "Programa do Jô" quando era deputado federal Foto: Reprodução Bolsonaro foi entrevistado no "Programa do Jô" quando era deputado federal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ao lamentar a morte do humorista, apresentador e escritor Jô Soares, o presidente Jair Bolsonaro disse que ele deixou para o Brasil “um exemplo de postura, elegância e bom humor”.

“Independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com seu modo cômico de discutir assuntos profundos. Que Deus conforte a família e o acolha com a cordialidade que o próprio Jô recebia a todos”, afirmou Bolsonaro na sexta-feira (05), nas redes sociais.

“Jô sempre fez bom uso do seu direito de livre expressão. Por muitas vezes, teceu duras críticas contra mim, inclusive. Mas foi por viver num país livre, não em um regime autoritário, que ele pôde exercê-lo integralmente. Essa é a beleza da democracia. No fim das contas, as divergências pouca diferença fazem na hora de nossa partida para perto de Deus. O que fica são as nossas obras, e Jô Soares deixa para o Brasil um exemplo de postura, elegância e bom humor e, por isso, tem o meu respeito”, declarou o presidente da República.

Jô Soares morreu na madrugada de sexta-feira, aos 84 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 25 de julho no Hospital Sírio-Libanês para tratar uma pneumonia.

