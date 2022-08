Política Podemos anuncia apoio à candidatura de Simone Tebet à Presidência da República

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Essa candidatura é uma candidatura de ficha limpa", disse Simone Tebet (D) durante o anúncio do apoio do Podemos Foto: Reprodução/Twitter "Essa candidatura é uma candidatura de ficha limpa", disse Simone Tebet (D) durante o anúncio do apoio do Podemos. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Podemos anunciou, na noite de sexta-feira (05), o seu apoio à candidatura de Simone Tebet (MDB) à Presidência da República. Também apoiam a chapa da senadora o PSDB e o Cidadania.

Antes, o Podemos pretendia lançar um candidato próprio ao Palácio do Planalto, considerando nomes como os do ex-juiz Sérgio Moro, do senador Alvaro Dias e do general Santos Cruz.

Ao lado de Tebet, a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), destacou a chapa composta por mulheres e exaltou a participação feminina na política. Mara Gabrilli (PSDB) concorrerá a vice-presidente.

“O Brasil está muito dividido. A política tem gerado ódio, divisão e, mais do que nunca, precisa desse olhar cuidadoso, maternal. Precisa do instrumento que de fato vai mudar nosso País, que é o amor. Por isso estamos engajadas, eu, Simone Tebet e Mara Gabrilli, para mostrar que nossa força está viva. As mulheres irão à luta”, disse a presidente do Podemos.

“Essa candidatura é uma candidatura de ficha limpa. Ela está pronta para dizer não à corrupção e sim ao combate à corrupção. O desvio de dinheiro público está matando no posto de saúde, na falta de remédio e médico. Está matando o futuro das nossas crianças, que não têm creche e não têm ensino de qualidade”, afirmou Tebet durante o anúncio do apoio do Podemos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política