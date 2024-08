Notícias Bolsonaro é atacado por abelhas e encerra discurso durante comício no Rio Grande do Norte

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente saiu às pressas com aparição dos insetos. (Foto: Reprodução vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) interrompeu o discurso durante um comício na Região Metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, ao ser atacado por abelhas. O político e membros de sua equipe estavam em cima de um trio elétrico quando os insetos apareceram.

O ataque das abelhas foi gravado pelos apoiadores do ex-presidente que acompanhavam o discurso ao lado dele. Na gravação, o político começa a falar ao microfone, no exato momento em que as abelhas aparecem.

Apoiadores tentam espantar o enxame, mas Bolsonaro, que mostra o incômodo, chega a informar que está sendo atacado por abelhas e encerra o discurso. “Tem abelha aqui, pessoal! Muito obrigado a todos vocês”, diz, antes de descer do trio às pressas.

Na sequência, o locutor do evento chegou a brincar com a situação: “O homem é tão doce que até abelha apareceu por aqui. Vamos dar um tchauzinho ao Bolsonaro?”, disse ao microfone.

Após o encerramento do discurso, o ex-presidente desce rapidamente da estrutura, enquanto outro homem toma a fala e explica o ocorrido.

Representantes do ex-presidente não informaram se Bolsonaro ou algum membro da comitiva se feriu com o ataque de abelhas.

Tour pelo Estado

Bolsonaro circulou por cidades do Rio Grande do Norte nos últimos dois dias. Em apoio a candidatos do PL no Rio Grande do Norte, o ex-presidente também passou por cidades como Natal, Lajes e Parnamirim. Durante uma entrevista a uma emissora de rádio de Natal, ele elogiou o empresário e candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB).

A declaração veio logo após o ex-presidente afirmar que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) “não é o candidato dos sonhos” dele.

“Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. Uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte”, disse Bolsonaro.

Nessa sexta-feira (16), o portal Metrópoles noticiou que o ex-presidente decidiu comparecer à manifestação em favor do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, convocada pelo pastor Silas Malafaia e marcada para 7 de Setembro. O ato é uma reação à reportagem do jornal Folha de S. Paulo, que revelou trocas de mensagens de servidores do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostrando que o magistrado faz uso informal da Corte Eleitoral para investigar bolsonaristas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/bolsonaro-e-atacado-por-abelhas-e-encerra-discurso-durante-comicio-no-rio-grande-do-norte/

Bolsonaro é atacado por abelhas e encerra discurso durante comício no Rio Grande do Norte

2024-08-17