Bolsonaro exonera ministros para votarem na eleição à presidência da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Onyx Lorenzoni (E) e Tereza Cristina foram afastados temporariamente dos seus ministérios por Bolsonaro Foto: Agencia Brasil Onyx Lorenzoni (E) e Tereza Cristina foram afastados temporariamente dos seus ministérios por Bolsonaro. (Foto: Agencia Brasil) Foto: Agencia Brasil

O presidente Jair Bolsonaro exonerou, nesta sexta-feira (29), os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Deputados federais pelo DEM, eles foram afastados temporariamente dos cargos para votarem na eleição à presidência da Câmara. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União.

O afastamento faz parte da estratégia do Palácio do Planalto para garantir a vitória de Arthur Lira (PP-AL). O DEM, oficialmente, integra o bloco do candidato Baleia Rossi (MDB-SP). A eleição na Câmara acontecerá na segunda-feira (1º) por meio de votação secreta.

Na quinta-feira (28), Rossi acusou o Palácio do Planalto de “brutal interferência” no pleito. Já Lira negou haver influência do governo federal na eleição. Segundo ele, “ninguém influi” na Câmara.

