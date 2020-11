Kormann foi indicado para ocupar a vaga que será aberta com a saída de Alessandra Bastos Soares, que ocorrerá em 19 de dezembro. Na última terça-feira (10), durante entrevista coletiva para falar sobre a interrupção dos testes da CoronaVac, o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, elogiou Soares, lembrando que ela é a diretora que está há mais tempo na agência.

A indicação não foi bem recebida internamente e pegou servidores e até diretores de surpresa. Segundo membros da agência, o nome de Kormann não estava no radar, muitos inclusive esperavam que a diretora Alessandra fosse mantida no cargo, uma vez que seu mandato poderia ser renovado e era seu desejo permanecer na agência.

Alessandra, farmacêutica formada pela Universidade Metodista de Piracicaba, está no seu primeiro mandato no cargo, iniciado em dezembro de 2017 e que vai até dezembro deste ano. Ela esteve, junto com o diretor-presidente da Anvisa e o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, Gustavo Mendes, na coletiva de imprensa que prestou esclarecimentos sobre a suspensão dos estudos clínicos da vacina CoronaVac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, do governo de São Paulo.

A avaliação de servidores é que Kormann não conhece os trâmites da Anvisa e não entende sobre os procedimentos regulatórios. Há receio ainda de que o indicado do presidente traga visões conservadoras para dentro da agência.

Uma das principais áreas da Anvisa, sobretudo durante à pandemia, a Gerência-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, que toma as decisões sobre o desenvolvimento de vacinas, é subordinada à segunda diretoria, que será comandada pelo militar. Com a indicação de Kormann, todos os membros da diretoria colegiada da Anvisa foram indicados durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro.