Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

Encontro entre os presidente Vladimir Putin, da Rússia, e Jair Bolsonaro, em 2019, no Brasil Foto: Reprodução Encontro entre os presidente Vladimir Putin, da Rússia, e Jair Bolsonaro, em 2019, no Brasil (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à Rússia nesta terça-feira (15). Uma das exigências das autoridades russas era que o presidente ficasse confinado até o encontro com Vladimir Putin, que deve acontecer nesta quarta-feira (16). A informação é do colunista Jamil Chade, do portal Uol.

Bolsonaro saiu do avião em solo russo de máscara. O protocolo exigido pela equipe de Putin é rigoroso e exige diversos testes de Covid-19 durante a estadia da comitiva de Bolsonaro no país. A expectativa é que o presidente brasileiro tenha de fazer até cinco exames RT-PCR, para evitar infectar Putin.

Um teste RT-PCR foi feito dentro do avião e Bolsonaro deverá realizar outro entre terça e quarta-feira. O protocolo russo previa também três testes nos dias anteriores ao embarque de Bolsonaro para a Rússia.

A equipe do Itamaraty tentou evitar a exigência de confinamento, para que Bolsonaro pudesse sair. Ainda não há confirmação se o presidente da República cumprirá o pedido dos russos, mas a comitiva indicou que Bolsonaro deveria sair por Moscou ao longo desta terça.

A comitiva presidencial de Bolsonaro deveria ser maior, mas os protocolos sanitários dos russos fizeram com que o número de membros fosse reduzido.

Encontro com Putin

De acordo com Jamil Chade, nem mesmo o chanceler do Brasil, Carlos França, poderá acompanhar Bolsonaro no encontro com Putin. O presidente brasileiro estará apenas com um intérprete. Sem companhia, há o temor de que Bolsonaro se movimente de forma inadequada com o presidente russo.

